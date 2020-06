Blaulicht : Unbekannte zerstechen in Thalfang vier Reifen

Thalfang Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht auf Montag in Thalfang ereignete.

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 29. Juni, in der Thalfanger Hauptstraße an einem Auto alle vier Reifen zerstochen. Das teilt die Polizei mit. Das Auto befand sich zur Tatzeit auf einem Stellplatz in Höhe der Hauptstraße 30. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen gesehen, die sich länger an einem Auto aufhielten oder verdächtig umschauten?