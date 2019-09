Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag, 21. September, in der Zeit von 12.45 und 13.30 Uhr auf dem Bungert-Parkplatz einen schwarzen Golf beschädigt. Der Golf stand etwa mittig in der dritten Parkreihe vom Zaun zur Straße nach Lüxem.

Das verursachende Fahrzeug muss eine helle Farbe gehabt haben, teilt die Polizei mit. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wittlich Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.