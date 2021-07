Blaulicht : Antenne abgebrochen

Foto: Fritz-Peter Linden

Rivenich Im Zeitraum von Montag, 5. Juli, 16 Uhr, bis Dienstag, 6. Juli, 8. Juli, 10 Uhr, wurde an einem in der Weinstraße in Rivenich abgestellten Auto ein Scheibenwischer und die Radioantenne abgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/926-0.