Polizei sucht Zeugen : Unbekannter schneidet in Ürzig Weinbergen Rebbögen ab

Unbekannter schneidet in Ürzig Weinbergen Rebbögen ab

Ürzig Die Polizei sucht Zeugen von Straftaten, die ein unbekannter Täter in den Weinbergen von Ürzig verübt. Wie die Beamten mitteilen, schneidet dieser seit etwa Anfang Mai bisher etwa 60 Rebenbögen in mehreren Parzellen eines Betriebs ab.

Es handelt sich um Parzellen mit den Flurbezeichnungen Redder beziehungsweise Redder oberm Pläckertspfad. Der Tatort befindet sich zwischen der Ortslage Ürzig (Höhe) und dem Hochmoselübergang. Aktionen wie diese habe es in den Weinbergen des geschädigten Betriebs in diesem Jahr öfter gegeben, sagt ein Polizeisprecher auf TV-Anfrage. Im Juli habe der Winzer dann zum ersten Mal Anzeige erstattet. „Das ist auch kein Spaß mehr“, sagt der Polizei weiter. Der betroffene Winzer habe inzwischen erhebliche Ernteverluste. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 800 Euro. Der Fall ist längst nicht der einzige in der Region. Allerdings habe man im Bereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues „eine Weile Ruhe gehabt“, sagt der Sprecher weiter.