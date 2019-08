Polizei : Unbekannter beschädigt in Traben-Trarbach BMW-Cabriolet schwer

Foto: TV/Klaus Kimmling

(red) Ein Unbekannter hat laut Polizei in Traben-Trarbach mutwillig ein BMW-Cabriolet schwer beschädigt. Der Wagen sei am Donnerstag, 1. August, ab 19 Uhr bis Freitag, 11.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 17 in der Alten Marktstraße am Straßenrand abgestellt gewesen.

Der oder die Täter hätten das Cabriolet vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 1000 Euro geschätzt.