Freizeit : Riesenrad in Bernkastel-Kues wartet auf Fahrgäste

Foto: Stadt Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Das Riesenrad am Moselufer in Bernkastel darf sich seit diesem Mittwoch wieder drehen. Um 13 Uhr ist der Startschuss gefallen. In die insgesamt 24 Gondeln passen mehr als 140 Menschen. Es geht in luftige Höhe bis zu 35 Meter.