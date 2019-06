Winzer : Unentschieden gegen den Vatikan

Hallo Herr Linz, hier mal noch ein Bild und ein paar Info´s zum Spiel in Rom. Das Spiel endete 1:1. Wir gingen kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung, bekamen 3 Minuten vor Schluss das Gegentor durch einen Elfmeter und eine Minute vor Schluss wurde ein herrliches Tor von uns wg. Abseits aberkannt. Es war also wirklich auch Dampf drin! Es war ein schnelles Spiel gegen eine fitte Mannschaft aus dem Vatikan. Auf dem Foto unten ist als Trainer auch Erich Rutemöller auf dem Bild zu erkennen (obere Reihe ganz links). Ansonsten war das ein tolles Erlebnis und einige aus unserem Team kamen bei der Papstaudienz auf dem Petersplatz sogar dazu dem Papst persönlich die Hand zu geben! ;) Herzliche Grüße aus Trittenheim an der Mosel Niko Schmitt. Foto: TV/Niko Schmitt