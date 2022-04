Blaulicht : Unfälle in Wittlich: Zwei Menschen schwer verletzt

Eine „Vielzahl an Unfällen“ habe sich im Laufe des Freitagnachmittag ereignet, meldet die Polizei Wittlich. Was passiert ist.

Zwei Menschen sind bei Unfällen in Wittlich am Freitag schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. So sei nach einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße gegen 15 Uhr ein 76-jähriger Radfahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus Wittlich gebracht worden.