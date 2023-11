Von der Straße abgekommen Bewusstlos nach Autounfall: Wie eine Frau ihre Ersthelferin wiederfand

„Mein Auto kam einfach von der Fahrbahn ab. Dann verlor ich das Bewusstsein“, sagt die Frau, deren Wagen an einem Dienstagmorgen beim Zeltinger Kreisel verunglückte. „Als ich wieder zu mir kam, habe ich direkt in ihre Augen geschaut“, erinnert sich das Unfallopfer weiter. Damit meint sie Birgit Krewer. Sie ist die Ersthelferin, die sich am Unfallort um die Frau kümmerte. Danach verloren sich allerdings die Spuren der beiden. Auf Facebook fanden sie sich wieder.