Kollision mit Folgen Unfall auf der A1: Totes Tier war eine Wölfin

Der Straßenverkehr ist für Wölfe in Deutschland der Totbringer Nummer eins. Das hat sich nun auch in der Eifel bewahrheitet. Am Karfreitag war ein PKW in den Abendstunden mit einem Tier zusammengestoßen, das gleich vor Ort gestorben war. Der Unfall ereignete sich in der Höhe von Flußbach. Schon zu diesem Zeitpunkt war angenommen worden, dass es sich um einen Wolf handeln könnte (wir berichteten). Nun bestätigen die Gen-Untersuchungen des Senckenberg-Instituts: Ja, es war ein Wolf.