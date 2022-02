Unfallzahlen : Vorsicht, Wildwechsel! Das sind die häufigsten Unfallursachen in Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Drei Menschen sind im Kreis Bernkastel-Wittlich 2021 bei Verkehrsunfällen gestorben: einer im Bereich der PI Morbach sowie zwei Zweiradfahrer im Bereich Wittlich. Viele Unfälle passierten wegen oder mit Wild. Ein Überblick.

PI Bernkastel-Kues: Mit 891 Unfällen nahm die Polizei Bernkastel-Kues 6,3 Prozent weniger Unfälle auf als im Vorjahr. Dabei wurden 29 Menschen schwer und 80 leicht verletzt. 2020 gab es noch 34 Schwerverletzte und 91 Leichtverletzte. 2021 ist kein Mensch innerhalb der PI bei einem Unfall gestorben. Weniger Verletzte habe es vor allem bei Unfällen mit Beteiligung von LKW, motorisierten Zweirädern und Fahrrädern sowie in der Risikogruppe der älteren Verkehrsteilnehmer über 65 Jahre gegeben, so die PI Bernkastel-Kues. Überproportional zurückgegangen sind die Verkehrsunfälle mit sogenannten jungen Fahrern zwischen bis 24 Jahren.

Häufigste Unfallursachen waren wie in den Vorjahren die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes, fehlerhaftes Wenden/ Rückwärtsfahren und nicht angepasste Geschwindigkeit. Fehlende Verkehrstüchtigkeit wegen Alkohol wurde bei 17 Verkehrsteilnehmern, wegen Drogeneinnahme bei drei und nur in einem Fall wegen sonstiger körperlicher oder geistiger Mängel bei Unfallaufnahmen registriert. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden 2021 insgesamt 97 Fahrzeugführer wegen folgenlosen Fahrens unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss angezeigt. Bei 261 Unfällen war Wild beteiligt, was einem Anteil von 29,3 Prozent entspricht. Auf 139 Fälle und damit um knapp 17 Prozent ist die Zahl geflüchteten Unfallfahrer gesunken. Hiervon wurden 61 (43,9 Prozent) ermittelt.

Im Jahr 2021 sind die Unfälle mit Kinderbeteiligung auf zwei Fälle (2020: 4) gesunken. Ein Kind wurde als Mitinsasse im Fahrzeug schwerverletzt. In einem Fall war ein Kind als Radfahrer an einem Unfall beteiligt. Die Beteiligung der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen ist mit 157 Unfällen (Vorjahr 133) gestiegen. Die Zahl der dabei Verletzten ist deutlich gesunken: Vier Menschen wurden schwer (Vorjahr sieben) sowie 13 leichtverletzt (Vorjahr 19).

Bei den beiden Getöteten handelt es sich zum einen um einen Fahrradfahrer (Pedelec), der im Stadtgebiet Wittlich auf einer abschüssigen Straße mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto kollidierte. Beim Sturz zog er sich schwerwiegende Kopfverletzungen zu, an denen er an der Unfallstelle verstarb. Der Verstorbene trug bei dem Unfall keinen Helm. Zum anderen starb ein Motorradfahrer, der vor einer Kuppe zum Überholen von zwei Autos angesetzt habe, so die Polizei. Wegen des Gegenverkehrs versuchte er zwischen den beiden überholten Autos einzuscheren, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Beim Zusammenprall mit dem entgegenkommenden Auto erlitt er tödliche Verletzungen.