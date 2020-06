Brauneberg : Unfallflucht: Auto beschädigt

Brauneberg In Brauneberg wurde ein Auto beschädigt

(red) In Brauneberg wurde am Freitag, 5. Juni, gegen 11.20 Uhr in der Moselweinstraße im Begegnungsverkehr an einem Wohnmobil der linke Außenspiegel beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen VW Bus handeln. Näheres ist nicht bekannt.