Wittlich : Unfallschwerpunkt an der L141 bei Wittlich soll entschärft werden

Auf der L141 an der Autobahnanschlussstelle A 60 Wittlich West passieren viele Unfälle. Der LBM sieht Handlungsbedarf. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Wer bei Wittlich von der A 60 auf die L 141 abbiegen möchte, der hat es nicht leicht, denn die L 141 ist stark befahren. Der Landesbetrieb Mobilität will nun mit einer Baumaßnahme mehr Sicherheit schaffen.

Wenn man von der A60 bei Wittlich abfährt und auf die Landesstraße 141 abbiegen möchte, ist das oftmals ein gefährliches Unterfangen.

Denn der Verkehr auf der L 141 ist meist dicht und zudem schnell unterwegs, obwohl dort nur Tempo-70-gefahren werden darf. Eine Lücke im Verkehr der Landstraße zu finden, um sich in Richtung Wittlich oder Salmtal einzufädeln, ist da gar nicht mal so leicht. Manchmal muss man ziemlich lange warten und sich von links nach rechts und zurück den Hals verdrehen, um den Verkehr auf einem Sichtfeld von 180 Grad im Auge zu behalten. Der Abbiegeprozess dort ist alles andere als ungefährlich. Und das hat oftmals Konsequenzen:

„An der Autobahnanschlussstelle A 60 Wittlich West/L 141 kommt es häufig beim Einbiegen auf die L 141 zu Unfällen“, sagt Klaus Wagner, Fachgruppenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier. „Ursache ist die hohe Verkehrsdichte, die notwendige Lücken im Verkehr gleichzeitig in beiden Richtungen nur schwer zulässt.“

Die Unfallzahlen der letzten Jahre belegen, wie gefährlich dieser Knotenpunkt ist. Wagner: „Bei dem Knotenpunkt handelt es sich seit 2018 um eine Unfallhäufungsstelle, zwischen 2016 und 2018 waren an dem Knoten sechs Unfälle im Zusammenhang mit Ein- oder Abbiegen zu verzeichnen.“ Der LBM sieht also Handlungsbedarf. In den vergangenen Wochen waren mehrere Teams des Landesbetriebs vor Ort, um sich den verkehrstechnischen Brennpunkt genauer anzuschauen.

Doch was wollen die Straßenbauer des Landes dort verändern, um die Situation zu entschärfen?

Baumaßnahme: Pläne für eine Umgestaltung dieses Verkehrsknotenpunktes seien in Abstimmung mit der Unfallkommission im Kreis Bernkastel-Wittlich erarbeitet worden, sagt Wagner. In der Unfallkommission ist die Straßenverkehrsbehörde, die Polizei als auch der LBM vertreten. Das Gremium sieht folgende Maßnahme geboten, um das Abbiegen an der Anschlussstelle Wittlich-West sicherer zu machen.

„Wir werden auf der Landesstraße eine bauliche Trennung der Fahrspuren mittels Beton-Gleitwänden herstellen, in deren Schutz eingebogen werden kann, wenn aus einer Richtung eine entsprechende Lücke im Verkehr auftritt.“ Eine vergleichbare Situation an der Anschlussstelle der A 1 Wittlich Mitte/ B 50 habe sich seit vielen Jahren bewährt, sagt Wagner.

Zeitplan: Wie Wagner erklärt, sei die Baumaßnahme bereits ausgeschrieben. Sie solle innerhalb der nächsten Wochen umgesetzt werden.

Verkehr: Kann der Verkehr während der Bauarbeiten weiter fließen oder müssen Umleitungen in kauf genommen werden? „Die Gleitwände können unter Verkehr bei Sperrung einer Fahrspur montiert werden, so dass die Beeinträchtigungen während der Montage nur gering sein werden“, sagt Wagner.