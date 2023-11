Zwei Hotels im Fokus Landkreis Bernkastel-Wittlich will in Longkamp und Horath mehr Asylsuchende unterbringen

Immer mehr Asylsuchende kommen nach Rheinland-Pfalz. Schon seit Monaten haben Land und Kommunen Probleme bei der Unterbringung. Nun sind die Zahlen in den vergangenen Wochen aber sprunghaft angestiegen. Im August waren es noch gut 350 Flüchtlinge pro Woche. Im Oktober kamen laut Integrationsministerium pro Woche dann 634 Flüchtlinge neu in Rheinland-Pfalz an – so viele Menschen wurden zuletzt 2016 innerhalb einer Woche aufgenommen. Die Flüchtlingsströme werden in einem ersten Schritt in die zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende – unter anderem in Trier und Hermeskeil – zur Erstaufnahme gelenkt. Von da aus werden sie nach einem festen Zuteilungsschlüssel an die Kommunen verteilt, wo sie eine dauerhafte Unterkunft erhalten sollen.