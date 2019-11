Wirtschaft : Unternehmen im Mittelpunkt

Bernkastel-Kues Sie stellen 90 Prozent aller Unternehmen des Landes sowie mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze und bilden die Fachkräfte von morgen aus: Familienunternehmen prägen die rheinland-pfälzische Wirtschaft.

Daher widmen ihnen die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium die Veranstaltung „Familienunternehmen in der Region“, die am 13. November ab 18 Uhr bei Oster Dach und Holzbau GmbH (Moselbahnstraße 16) in Bernkastel-Kues stattfindet.