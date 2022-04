Nachruf : Unternehmerpersönlichkeit, Jäger, Visionär – Dr. Rolf Benninghoven ist tot

Mülheim/Wittlich Dr. Rolf Benninghoven ist tot. Der passionierte Jäger führte jahrzehntelang das gleichnamige Unternehmen in Mülheim und Wittlich, das er zum Marktführer im Bereich Asphalt-Mischanlagen machte. Mit Rolf Benninghoven verliert die Region einen ihrer bedeutendsten Unternehmer der vergangenen Jahrzehnte.

Unter Dr. Rolf Benninghovens engagierter und zukunftsorientierter Leitung standen bedeutsame Veränderungen in der Firmengeschichte des heute weltweit agierenden Marktführers, unter anderem für Asphalt-Mischanlagen, an – etwa die Gründung des einstigen Firmenhauptsitzes in Mülheim an der Mosel im Jahr 1970 oder 20 Jahre später der Aufbau der Produktionsstätte in Wittlich, wo das global agierende Unternehmen Benninghoven mittlerweile seinen Stammsitz am Ausläufer des Hochmoselübergangs hat. Dort wurde im Jahr 2016 der Spatenstich für den rund 130 Millionen teuren Neubau getan. Am 30. Juli 2018 wurde die Eröffnung des neuen Stammwerkes und der Produktionsstätte von Benninghoven, einem der größten Arbeitgeber der Region, offiziell bekanntgegeben. Das vorherige Stammwerk in Mülheim an der Mosel und das alte Werk in Wittlich wurden geschlossen.