Wirtschaft : Unternehmer sprechen über die Zukunft

Wittlich (red) Unter dem Titel „Mittelstand – Zukunft gestalten“ wurde in der Unternehmenszentrale der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG das Unternehmerforum Wittlich in neuem Format wieder ins Leben gerufen.

Zu der Veranstaltung hatte die Forschungsstelle Mittelstand der Universität Trier, die Stiftung Stadt Wittlich, die Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG Unternehmer aus der Region eingeladen. Fast 100 Unternehmer beschäftigten sich in Vorträgen und Workshops mit den Themen „So gelingt die Unternehmensnachfolge“, „Digitale Geschäftsmodelle für den Mittelstand“ und „Mitarbeiterführung in Zeiten des Fachkräftemangels. Eine Frage unterschiedlicher Generationen?“. Nach Rückmeldung der Teilnehmer hat die Veranstaltung dazu beigetragen, wertvolle Impulse für ihre tägliche Arbeit in den Unternehmen und Organisationen zu geben. Mit Veranstaltungen dieser Art wollen die Akteure erreichen, die Region für die Menschen lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten. Foto: Gerhard Knauf