Wirtschaft : Unternehmerinnen treffen sich

Wittlich (red) Die Gleichstellungsbeauftragten der Region Trier in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Unternehmerinnen laden zur Wittlicher Wirtschaftswoche für Sonntag, 16. Juni, selbstständige Frauen und Existenzgründerinnen ein.

Die Podiumsrunde mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer beginnt um 10 Uhr im Eventzelt auf dem Messegelände, Röntgenstraße 3 in Wittlich. Im Fokus der Diskussion stehen die günstigen Rahmenbedingungen im ländlichen Raum für Unternehmerinnen, Existenzgründerinnen, Führungs- und Arbeitskräfte. Nach der Podiumsrunde gibt es Gelegenheit zum informativen Austausch und Netzwerken. Außerdem wird die Wanderausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht im Landkreis Bernkastel-Wittlich“ zu sehen sein. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 5. Juni, per E-Mail an Gabriele.Kretz@Bernkastel-Wittlich.de erwünscht.