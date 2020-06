Bürgerbusse : Manche fahren und manche noch nicht

Bernkastel-Wittlich Unterschiedlich haben die Kommunen im Kreis mit ihren Fahrangeboten auf die Corona-Pandemie reagiert.

In Bernkastel-Kues ist der Seniorenbus seit dem gleichen Starttermin wie in Morbach wieder unterwegs, sagt Monika Coen von der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Bernkastel-Kues. Für die Fahrten in dem Fahrzeug, das sich die beiden Kommunen teilen, gelten die gleichen Bedingungen wie in Morbach.