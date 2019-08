Aktion : Unterschriften für die Geburtsmedizin

Bernkastel-Wittlich Der Landfrauenverband Rheinland-Pfalz, der Hebammenlandesverband und die Elterninitiative Mother Hood fordern einen Stopp der Schließungen von Geburts- und Gynäkologiestationen in Rheinland-Pfalz.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Gabriele Kretz, unterstützt das Aktionsbündnis, denn sie sieht diese Entwicklungen als sehr bedenklich an. Daher gelte es das Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung hierfür zu schärfen und gleichzeitig Menschen zu motivieren, Flagge zu zeigen und selbst die Initiative zu ergreifen, so die Gleichstellungsbeauftragte.

Die Verbände sammeln derzeit Unterschriften gegen weitere Schließungen von Geburtsstationen. Die Unterschriftenlisten liegen in der Kreisverwaltung in Wittlich (Kurfürstenstraße) aus.

Zudem hat der Landfrauenverband Busse für die Teilnahme an einer Demo am Mittwoch, 25. September, in der Landeshauptdat Mainz organisiert.