Bruch : Unterwegs in den Eifeler Highlands

Unterwegs in den Eifeler Highlands

Bruch Ein Tipp führt unsere Redakteure nach Bruch – wo sie sich an Schottland erinnert fühlen.

Wir sind alle urlaubsreif. Allzu viel Hoffnung auf Osterferien in der Ferne machen Virologen und Politiker allerdings nicht. Und so wird es auch im April wohl eher Balkonien statt den Balearen werden.

Der etwa dreieinhalb Kilometer lange Rundweg beginnt in der Straße „Im Krummenau“ und führt erstmal aus dem Dorf heraus und über die Salm. Wer hier vorbei geht, wird von den Ziegen Lilly und Lissy begrüßt. Zumindest bei gutem Wetter, wie das Kollegin John bei einer zweiten Tour mit Tochter und Enkeltochter erleben durfte. Wenn es regnet, wie bei unserem ersten Spaziergang, stellen sich die Tiere lieber unter und blöken uns aus der Ferne an.

Weniger zimperlich sind da die Kühe, die wir ein paar Schritte weiter treffen. Unter all dem zotteligen Fell scheint das Geniesel dem Vieh nichts auszumachen, wie es da die Hügel abgrast. Die Haare tragen die Rinder übrigens immer so lang. Geschlossene Friseursalons hin oder her. Denn die Kühe gehören zu einer hierzulande eher seltenen Rasse: Highland Cattle.