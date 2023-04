Handwerk Zwischen Pellets und Badeöfen: Unterwegs mit dem Schonsteinfeger

Der nächste Einsatzort ist nicht weit entfernt. Ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt haben möchte, hat gleich vier Gebäude, nach denen Manuel Spies schaut. Gleich beim ersten geht es hoch hinaus und man merkt ihm an, dass er sich darauf freut. „Jetzt geht es aufs Dach, und da mache ich das, was ein Schornsteinfeger so tut: den Schornstein fegen.“ Mit seinem Besen an der schweren Kugel steigt er Stufe für Stufe auf die Leiter. Am Rand des Dachs angekommen, sind Tritthilfen angebracht. Eine kleine Holzleiter zum Einhängen braucht er nicht.