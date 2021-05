Urlaub in der Region : Landal-Park Mont Royal öffnet am Freitag wieder: Schon zu 60 Prozent ausgebucht

Foto: Thorben Behring 24 Bilder Alles startklar für Freitag: Landal-Park in Mont Royal öffnet wieder

Mont Royal Der Landal-Park auf dem Mont Royal öffnet am Freitag wieder für seine Besucher. Auch die anderen Parks des niederländischen Anbieters in der Region Trier sind dann wieder am Start. Ein Besuch in Mont Royal während der Vorbereitung.