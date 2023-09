Boom bei Familien nur Eintagsfliege? Wie steht es um den Tourismus an der Mosel?

Bernkastel-Wittlich · Die Touristiker in der Region sind zufrieden mit der Saison 2022, die Zahlen dagegen stimmen kritischer. Laut dem statistischen Landesamt kommen noch immer etwas weniger Urlauber in den Landkreis Bernkastel-Wittlich als vor der Pandemie. Stimmt das? Und was könnte mehr Gäste locken?

15.09.2023, 07:19 Uhr

Liebe Grüße von der Mosel! Gerade für Aktivtouristen sind Eifel, Mosel und Hunsrück attraktive Reiseziele. Um Familien dauerhaft anzuziehen, bräuchte es dagegen mehr Investitionen und familienfreundliche Gastgeber, sagen Touristiker. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Am Wein laben und in der Sonne baden: welch‘ verlockende Aussichten für Ferien in der Moselregion. Knapp 629.900 Gäste haben 2022 einen Urlaub im Landkreis Bernkastel-Wittlich genossen, besagen jüngste Daten des statistischen Landesamts. Da die Coronapandemie die Zahlen aus 2020 und 2021 stark verzerrt hat, zieht das Amt 2019 zum Vergleich heran. Damals wurden 631.240 und damit etwas mehr Touristen gezählt als 2022.