Justiz : Koblenzer Richter urteilen: Deutsche Bahn muss Hunsrückquerbahn instandsetzen

Ein privates Unternehmen kann bislang keine Güterzüge auf der Hunsrückquerbahn zwischen Stromberg und Büchenbeuren fahren lassen, weil der Zustand der Strecke dies nicht zulässt. Die Deutsche Bahn AG hat gegen ihre Instandsetzungpflicht beim Koblenzer Verwaltungsgericht geklagt, jetzt aber größtenteils eine Niederlage erlitten. Foto: TV/Christoph Strouvelle

Koblenz/Büchenbeuren Das Verwaltungsgericht Koblenz hat eine Klage der Deutschen Bahn im Wesentlichen abgewiesen. Sie hatte sich gegen die Anordnung des Eisenbahnbundesamts gewehrt, einen Abschnitt der Hunsrückquerbahn so herrichten zu müssen, dass dort Güterzüge fahren können.

Die Deutsche Bahn AG ist mit einer Klage beim Verwaltungsgericht in Koblenz weitgehend gescheitert. Die Richter entschieden in ihrem Urteil, dass die Bahn die Strecke der ehemaligen Hunsrückquerbahn zwischen Stromberg und Büchenbeuren instandsetzen muss, so dass dort Züge fahren können. Gegen eine entsprechende Anordnung des Eisenbahnbundesamtes hatte sich die Deutsche Bahn AG mit ihrer Klage gewandt.

2007 hatte bereits das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich entschieden, dass die Bahn den 45 Kilometer langen Abschnitt der Hunsrückquerbahn bis Büchenbeuren nahe dem Flughafen Hahn instandhalten muss. Im vergangenen Jahr hatte dann das Schweizer Eisenbahnunternehmen WRS Widmer Rail Services mit deutschem Sitz in Karlsruhe konkreten Bedarf für die Strecke angemeldet, um dort Güter wie beispielsweise Holz aus dem Hunsrück zu transportieren. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit auch Pläne angekündigt, möglicherweise weitere Streckenabschnitte der seit Jahren nicht mehr genutzten Gleise bis Morbach oder sogar Hermeskeil pachten zu wollen.

Ein Start des Güterverkehrs auf dem Abschnitt Stromberg - Büchenbeuren ist allerdings bislang nicht möglich gewesen, weil der Zustand der Strecke dies nicht erlaubt. Das Eisenbahnbundesamt hatte deshalb die Bahn aufgefordert, entsprechende Sanierungsarbeiten bis zum Sommer 2022 umzusetzen. Zudem sollte die Bahn monatlich über die Fortschritte der Arbeiten berichten müssen, andernfalls drohe ein Zwangsgeld. Die Deutsche Bahn AG hatte jedoch argumentiert, die notwendigen rund 50 Millionen Euro teuren Arbeiten an der Strecken seien innerhalb der gesetzten Frist nicht zu realisieren – frühestens bis Sommer 2023. Deshalb hatte sie gegen den Bescheid des Eisenbahnbundesamts geklagt.

Diese Klage hat das Verwaltungsgericht Koblenz nun größtenteils zurückgewiesen. Die Deutsche Bahn AG sei „rechtlich dazu verpflichtet, die Strecke der Hunsrückquerbahn in einen technischen Zustand zu versetzen, der einen Zugverkehr ermögliche“, heißt es in dem Urteil. Auch die monatliche Berichtspflicht und die Zwangsgeldandrohung seien rechtlich nicht zu beanstanden, so dir Richter. Denn das Eisenbahnbundesamt müsse den aktuellen Stand der Arbeiten an der Hunsrückquerbahn kennen, damit es seine Aufsicht über die Bahn effektiv ausüben könne.