Prozess : Urteil in Prozess um Rasierklingen-Attacke: Täter muss in die geschlossene Psychiatrie

Urteil in Prozess um Rasierklingen-Attacke: Täter muss in die geschlossene Psychiatrie

Wittlich/Trier Die Trierer Schwurgerichtskammer hat einen 22-Jährigen unbefristet in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihm waren ein Mordversuch, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen worden.

Der junge Mann war 2019 wegen einer anderen Sache in der psychiatrischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich inhaftiert. Er galt als „schwieriger Häftling“, der regelmäßig durch Ausfälle gegen Vollzugsbeamte auffiel. Dazu zählten Beleidigungen, Bedrohungen und auch einfache körperliche Attacken.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am 27. März, als der Angeklagte einen Justizbeamten mit einer Rasierklinge von hinten anfiel und ihm am Hals eine lange Schnittwunde beibrachte, was ein Gerichtsmedizinerin als lebensbedrohende Behandlung wertete.