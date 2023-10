75-Millionen-Euro-Projekt US-Verteidigungsministerium investiert in neue Grundschule auf der Air Base Spangdahlem

Auf der US Air Base Spangdahlem dreht sich nicht nur alles um militärische Dinge. Damit das Teamwork auf der Air Base funktioniert, sich das 52. Taktische Jagdgeschwader auf seine Missionen konzentrieren und eine gute Performance liefern kann, sei auch die Bildung der Kinder aller Militärangehörigen wichtig, sagt Commander Colonel Kevin M. Crofton. Die Qualität des Bildungsangebotes für die jüngsten Schulkinder auf dem Luftwaffenstützpunkt soll nun deutlich angehoben werden. Dafür investiert das US-Verteidigungsministerium am Standort Spangdahlem 75 Millionen Euro (netto) in den Bau einer neuen Grundschule mit Sport- und Außenanlagen. Vertreter des Luftwaffenstützpunktes, der Bildungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums (DoDEA), des US Army Corps der Ingenieure (USACE) sowie auch deutscher Behörden waren beim Spatenstich am Mittwoch, 11. Oktober, dabei. Die Bauarbeiten wurden im März 2023 vergeben und sollen im Sommer 2026 abgeschlossen werden. Beim Bau der neuen Grundschule verfolgt das Verteidigungsministerium ein modernes Konzept mit dem Namen „Schule des 21. Jahrhunderts“.