Übung mit Nato-Partnern Piloten von der Air Base Spangdahlem trainieren im Baltikum

Sie starten, landen und rauschen durch die Luft: Aber wohin fliegen die Frachtflugzeuge und Kampfjets, die täglich und derzeit auch nachts vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel abheben? Das fragen sich jeden Tag nicht nur Menschen, die direkt am Air-Base-Zaun wohnen, sondern zudem Bewohner zahlreicher Orte in der weiteren Umgebung. Auch wenn manche militärische Flugzeuge auf dem Flugradar zu sehen sind, bleiben ihre Ziele und die Aktivitäten der Piloten meist geheim. Denn nichts soll ihren Einsatz und ihr Leben gefährden.