Konzert : Soul, Folk und Rock auf der Sommerbühne Bernkastel-Kues

Keep Groovin. Foto: TV/Keep Groovin

Bernkastel-Kues (red) Uwe Heil and The acoustic salvation army sowie die Band Keep Groovin’ (Foto) sorgen am Donnerstag, 11. Juli, für musikalische Stimmung im Rahmen der Sommerbühne. Los geht es um 18 Uhr am Bahnhof Kues.

