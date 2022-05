Polizei ermittelt : Herausgerissene Blumen, verbogene Schilder: Unbekannte wüten auf neuem Traumschleifchen bei Gonzerath

Am "Schackbergkreuz" bei Morbach-Gonzerath haben Unbekannte am Samstag gewütet: Sie haben Blumen herausgerissen, Gegenstände beschädigt und Schilder an dem erst vor einer Woche eingeweihten Traumschleifchen verbogen. Foto: Polizei Morbach

Morbach-Gonzerath Die Einweihungsfeier mit Hunderten begeisterten Wanderern liegt erst wenige Tage zurück. Jetzt haben Unbekannte auf dem neuen Traumschleifchen Butzel-Kewes-Weg bei Morbach-Gonzerath mehrere Schilder und Gegenstände beschädigt. Heimatverein und Polizei hoffen auf Hinweise.

Für Ralf Linn, den Vorsitzenden des Gonzerather Heimatvereins, sind die Schäden „sehr ärgerlich“. Am Sonntag habe er Nachrichten von Wanderern erhalten, die Verwüstungen auf dem neuen Butzel-Kewes-Weg bemerkt hatten. „Das ist schon eine ganze Menge gewesen“, sagt Linn.

Mehrere Hinweisschilder an dem erst vor einer Woche eingeweihten Traumschleifchen seien verbogen, ein rund ein Meter langes Holzschild umgerissen worden. Einen Mülleimer habe man in der Böschung gefunden. Ausschließlich im Bereich des Schackbergs, also in der Nähe des Ortes, hätten die unbekannten Täter gewütet. Die Polizei sei am Sonntag vor Ort gewesen und habe eine Anzeige aufgenommen, berichtet Linn.

In ihrer Pressemitteilung zu dem Vorfall bittet die Morbacher Polizei um Hinweise potentieller Zeugen. Der Tatzeitraum liege zwischen 15 Uhr am Samstag, 7. Mai, und 10 Uhr am Sonntag, 8. Mai. Die Schäden konzentrierten sich vor allem im Bereich der Gedenkstätte am sogenannten Schackbergkreuz, teilt die Polizei weiter mit. Dort seien mehrere Gegenstände beschädigt worden, unter anderem eine Glaslampe und bepflanzte Blumenschalen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro.

An dem Wanderweg bei Gonzerath sind unter anderem mehrere Hinweisschilder abgerissen und verbogen worden. Foto: Ralf Linn

Vandalismus am neuen Butzel-Kewes-Weg in Gonzerath: Auch Blumenschalen am Schackbergkreuz sind zerstört. Foto: Ralf Linn

„Die Kosten sind die eine Sache, aber es bedeutet natürlich Arbeit und Ärger“, bemerkt dazu der Vorsitzende des Gonzerather Heimatvereins. Er hoffe auf hilfreiche Hinweise, damit die Polizei die Verursacher aufspüren könne.

Der Heimatverein hatte die Idee geliefert, einen Wanderweg in der Einheitsgemeinde Morbach „kindgerecht“ zu gestalten und bei Gonzerath das erste Traumschleifchen zu installieren. Diese Wege sind in der Regel deutlich kürzer als die bekannten Traumschleifen entlang des Saar-Hunsrück-Steigs, erfüllen aber ähnliche Qualitätsstandards. Der Butzel-Kewes-Weg – im Jenischen bedeutet das “Kindskopfweg“ – führt auf etwa 5,1 Kilometern rund um den Ortsbezirk Gonzerath und ist speziell für Familien konzipiert. An der Strecke befinden sich unter anderem eine Tierweitsprunganlage, eine Panoramaschaukel, eine Rutsche, eine Station mit Holzxylophon und ein Wasserspielplatz. 80.000 Euro hat die Gemeinde Morbach für die Gestaltung des Weges ausgegeben, hat allerdings eine 50-prozentige Förderung aus EU-Mitteln erhalten. Der Heimatverein kümmert sich um die Unterhaltung des Wanderwegs und hat schon mehrere Tausend Stunden ehrenamtlich investiert. „Wir werden jetzt natürlich auch wieder alles aufräumen und instandsetzen, was kaputtgegangen ist“, sagt Ralf Linn.