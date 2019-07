Konzert : Gitarrenrock in den Moselauen

Bobbin Baboons. Foto: TV/Bobbin Baboons

Bernkastel-Kues (red) In der Musikreihe „Sommerbühne“ spielen am Donnerstag, 18. Juli, ab 18 Uhr die Bands „Vandermeer“ und „The Wild Bobbin’ Baboons“ (Foto) in den Moselauen. Die fünf Musiker der Formation The Wild Bobbin’ Baboons bieten Rock’n’Roll der 1950er Jahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken