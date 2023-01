Auslese : Fast vier Millionen Euro für zerstörte Winzerbetriebe im Ahrtal

Meterhoch türmen sich wenige Tage nach der Flutkatastrophe Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über die Ahr in Altenahr-Kreuzberg. Foto: dpa/Boris Roessler

Ahr/Mosel 18 Monate nach der verheerenden Flut im Ahrtal erhalten ruinierte Betriebe nun insgesamt mehr als 3,8 Millionen Euro Spendengeld. Ein überwältigender Erfolg der Aktion #deradlerhilft. Dahinter steckt der Verband Deutscher Prädikatsweingüter, der mit vielen verschiedenen Aktionen Geld für die betroffenen Winzer sammelte.

Einer davon ist der beliebte Fernsehmoderator Günther Jauch, Inhaber des Weingutes von Othegraven in Kanzem an der Saar. Nachdem seine Mitarbeiter tief erschüttert von den Aufräumarbeiten zurückkamen, startete er in dem sozialen Netzwerk Facebook eine Aktion: Das Geld aus allen Wein-Bestellungen im Monat August – also der komplette Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer und Versandkosten – spendete er an die am stärksten betroffenen Winzer.