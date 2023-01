Heimat und Genuss : Veganuary an der Mosel: Regional, gesund und lecker ins neue Jahr!

Minheim Das alte Jahr endet oft mit viel Fleisch und Völlerei, hinzukommen zu viel Wein und Glühwein. Menschen verspüren dann häufig den Wunsch, unserem Körper und der Seele nach den üppigen Feiertagen etwas Gutes zu tun. Vielleicht geht es Ihnen auch so?

„Veganuary“ ist in aller Munde (für alle, die dieses Wort nur schwerlich aussprechen können ist die Bezeichnung „veganer Januar“ auch okay). Veganuary ist eine Kampagne in mehr als 200 Ländern und Regionen, die dabei unterstützt, im Januar eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Dann gibt es da auch noch „Dry January“. Dies ist eine Gesundheitskampagne, die dazu aufruft, ab Neujahr für den ganzen Monat Januar auf Alkohol zu verzichten. Tolle Idee, viele Möglichkeiten. Doch ist diese Idee neu?

Lena Wanninger, Inhaberin von Ti’s Café in Minheim. Von einem Café erwartet der Besucher hausgebackene Torten, feines Gebäck, Schokoladenpralinen und Kaffeespezialitäten. Ti`s Café bietet darüberhinaus aber auch eine frische, regionale, vielfältige vegetarische und vegane Küche.

Ofensüßkartoffeln mit Bohnen-Gemüse und Kräuterpesto

„Ein Gericht ohne Kartoffeln, war für meine Oma kein vollständiges Essen. Ohne Kartoffel wurde nicht aufgetischt“, erzählt Lena Wanninger verschmitzt. „Das heutige Café war die Scheune, und hier gab es einen Schacht, der in den Keller führte, der genutzt wurde, um die Kartoffeln schnell und einfach in den Keller zu transportieren und hier über den Winter einzulagern. Einkellerungskartoffeln waren in jedem Haus. Ebenso hat meine Oma weiße Bohnen getrocknet. Ausgelegt auf Zeitungspapier auf dem Dachboden. Dort, wo es trocken und kalt war. Auch Gemüse, vor allem viele Kohlsorten, wurden haltbar eingemacht und über die Wintermonate verzehrt. Dies ist alles nicht neu. Auch heute essen wir in den Wintermonaten viele Gerichte mit Kartoffeln und Gemüse. Es heißt jedoch anders. Gerade sind Gerichte mit „Kimchi“ hip und angesagt. Kimchi ist nichts anderes als Sauerkraut. Beides ist gegorener Kohl, wird etwas anders zubereitet. Kimchi klingt jedoch exotisch, hip, anders“, ergänzt Wanninger freudig.

INFO Ofensüßkartoffel mit Bohnen-Gemüse und Kräuterpesto (4 Personen) Zutaten:

4 mittelgroße Süßkartoffeln

600g gemischte Bohnen (Weiße Bohnen, Edame, Kirchererbsen, Kidneybohnen..)

1 Zwiebel

Knoblauch, Salz, Pfeffer nach Geschmack

2 Handvoll frischer Spinat Zubereitung:

Die vier mittelgroßen Süßkartoffeln waschen, mit Messer einstechen und mit Öl bestreichen. Im Ofen komplett garen. Garprobe mit einem Holzspieß. Die gemischten Bohnen anbraten und mit den gewürfelten Zwiebeln und gehacktem Knoblauch würzen. Zum Schluss den frischen Spinat hinzufügen und kurz mitgaren. Kräuterpesto

Zutaten:

250g Sonnenblumenkerne

10 g Dill

40 g Petersilie

10 g Schnittlauch

10g Kerbel

10g Minze

½ Esslöffel Salz

1 Esslöffel Apfelessig

400 ml neutrales Öl

1 Esslöffel Hefeflocken Zubereitung: Alle Zutaten im Mixer pürieren.

Ein bekanntes regionales Gericht an der Mosel sind Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Wanninger variiert es und macht daraus Ofensüßkartoffel mit Bohnen-Gemüse und Kräuterpesto mit Zutaten, die regional und saisonal verfügbar sind. „Bei den Pestozutaten kann man gerne variieren, das, was der Kräutergarten gerade hergibt. Meine Oma hat vorwiegend heimische dicke weiße Bohnen verwendet. Hier sind der Fantasie jedoch keine Grenzen gesetzt. Gut vorstellen könnte ich mir auch schwarze oder gelbe Bohnen.“

Alle Bohnensorten sind sehr gesund und liefern hochwertiges Eiweiß. Die Kartoffel hingegen ist nicht heimisch, sie stammt aus Südamerika und ist aus der deutschen Küche nicht mehr wegzudenken. Die Süßkartoffel stammt ebenfalls aus Südamerika, hat aber mit der Kartoffel botanisch nichts zu tun. „Mir persönlich gefällt an diesem Gericht, dass die Süße der Kartoffel den Röstaromen, die beim Anbraten der Bohnen entstehen, gegenüberstehen. Heute sagen wir ‚Food Pairing‘. Meine Oma Ti hätte wahrscheinlich gesagt, dass sie was Neues in der Küche ausprobiert hat“, erzählt Lena Wanninger.

Beim Anrichten des Gerichtes duftet es nach aromatischen Kräutern, würzigen Zwiebeln und nach gebratenem Gemüse. Köstlich. Für alle, die im Januar zudem gänzlich auf Alkohol verzichten möchten, empfiehlt Lena Wanninger eine weiße Traubensaftschorle: „Das Spritzige, Prickelnde und die Frische der Schorle passen gegensätzlich hervorragend zur leichten Schärfe des Bohnengemüses und dem würzigen Pesto.“

Ti’s Café in Minheim, geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, 12 bis 22 Uhr, warme Küche: 12 bis 14.30 und 17 bis 20 Uhr. Weitere Infos unter https://www.tis-cafe.de/