Handwerk : Hohe Energiekosten: Bäckerei Petry aus Veldenz in Schwierigkeiten – Zwei Filialen geschlossen (Update)

Das Überbrot in der Wittlicher Oberstadt, eine Filiale der Veldenzer Bäckerei Petry, ist geschlossen. Die Bäckerei hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Die Filialen im Klausener Weg in Wittlich (kleines Foto), in Wengerohr und in Veldenz bleiben geöffnet. Eine Filiale in Trier, im Netto-Markt in Euren, schließt. Foto: TV/Petra Willems

Veldenz/Wittlich Bäcker Uwe Petry aus Veldenz ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und meldet Insolvenz an. Überbrot in Wittlich und eine Filiale in Trier sind bereits geschlossen. Wie es mit den Filialen in Veldenz, Wittlich, Wengerohr und für die 27 Mitarbeiter weitergehen soll.

Uwe Petry, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei aus Veldenz, hat am 2. Januar beim Amtsgericht Wittlich einen Insolvenzantrag gestellt.

Bäckerei Petry aus Veldenz stellt Insolvenzantrag

Das Gericht bestellte Alexander Zimmer, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei dhpg in Trier, zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Café „Überbrot“ von Petrys Backstuben in der Kurfürstenstraße in Wittlich wurde bereits zum Jahresanfang geschlossen, ebenso die Bäckerei-Filiale im Netto in Trier-Euren. Der Geschäftsbetrieb in Veldenz sowie in den beiden Filialen in Wittlich (Klausener Weg) und Wengerohr (Eifelstraße) läuft unverändert weiter. Trotz finanzieller Schieflage und Schließung zweier Standorte geht es also demnach weiter.

Warum ist der Traditionsbetrieb, der in dritter Generation geführt wird, in finanzielle Schwierigkeiten geraten?

Inhaber Uwe Petry nennt folgende Gründe für die Insolvenz: „Mit der Antragstellung reagieren wir auf die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, letztlich aber auch auf die Folgen der Coronakrise und einen andauernden Fachkräftemangel.“ Die 27 Mitarbeiter wurden in einer Betriebsversammlung über die aktuelle Entwicklung informiert. „Löhne und Gehälter sind für drei Monate über das Insolvenzgeld abgesichert.“

Der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Zimmer ergänzt: „Petrys Backstuben ist eine moderne Bäckerei und Konditorei, die sich frühzeitig auf die neuen Bedürfnisse der Kunden in diesem Segment eingestellt hat. Das Zusammenspiel von Coronakrise, Energiekrise und Fachkräftemangel haben das Unternehmen in einer Umbruchphase getroffen. Wir sind jedoch überzeugt, hier eine gute Lösung für den Betrieb zu finden.“

Bäckerei und Café Überbrot in Wittlich ist geschlossen

Aber warum musste das Kaffeehaus „Überbrot“, das erst 2018 in bester Lage in der Kurfürstenstraße mit modernem Konzept eröffnet hatte, schließen? Insolvenzverwalter Zimmer erklärt, dass das Geschäft „die Folgen der Corona-Pandemie“ zu spüren bekommen habe. Aufgrund der Lockdowns „und restriktiver Auflagen“ in der Gastronomie habe das Café eine lange Zeit schließen müssen. „Das konnte nicht mehr auskömmlich laufen und wirtschaften, was besonders schade ist, da es erst 2018 eröffnet wurde. Mit dem modernen Konzept „Überbrot“ hatte die anno 1932 gegründete Traditionsbäckerei den Schritt in eine „Lifestyle-orientierte Bäckereigastronomie mit hochwertigen Back- und Konditoreiwaren als auch warmen wie kalten Snacks“ gewagt. Doch Infolge der Corona-Pandemie, Energiekrise sowie auch des Fachkräftemangels, so erklärt es Zimmer, sei das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten und habe selbst dieses moderne Konzept ein schnelles Ende gefunden.

Obermeister Über die finanziellen Schwierigkeiten von Petrys Backstuben und die außergewöhnlichen Belastungen, mit denen auch die Kollegen von Petry zu kämpfen haben, hat sich unsere Zeitung auch mit Bäckermeister Raimund Licht, Obermeister der Bäckerinnung Mosel, Eifel, Hunsrück, unterhalten. „Jetzt hat es den ersten Bäcker im Landkreis erwischt, aber da könnte auch jeder andere Name stehen“, sagt Licht. Die Mitglieder der Bäckerinnung hätten das Szenario, wonach Betriebe aufgrund gestiegener Energie- und Rohstoffpreise in finanzielle Schieflage geraten, lange kommen sehen. „In vielen Betrieben ist die Finanzlage schwierig“, sagt Licht, „deshalb überrascht mich das überhaupt nicht“. Nach den Corona-Lockdowns, während derer viele Bäckereien mit Café schließen mussten, seien es nun die drastisch gestiegenen Energie- sowie Rohstoffpreise, die den Betrieben Schwierigkeiten bereiten würden.

„Dabei gab es ja bereits in den vergangenen Jahren einen enormen Aderlass, und Betriebe mussten schließen. Die aktuelle Entwicklung sehe ich deshalb mit großer Sorge.“

Aber profitieren nicht auch die Bäckereien von staatlichen Hilfen?

Durch den Energiepreisdeckel werde nur Betrieben mit einem hohen Energieverbrauch finanziell unter die Arme gegriffen, sagt Licht, „aber nicht den Kleinbetrieben“. Und die von der Politik geplante „Härtefallregelung“, klagt der Obermeister der Bäckerinnung in Bernkastel-Wittlich, sei noch immer nicht in trockenen Tüchern. „Es gibt da noch keine konkreten Maßnahmen. Das sind bislang nur Lichter am Horizont. Wie genau die Härtefallregelung umgesetzt werden soll, das ist bislang unbekannt.“

Die Filiale der Bäckerei Petry im Klausener Weg in Wittlich bleibt trotz des Insolvenzverfahrens geöffnet. Foto. Petra Willems Foto: TV/Petra Willems