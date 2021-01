Umwelt : Veldenz beteiligt sich am Smart Village Programm

Veldenz Die Umwelt schonen, neue Energiequellen verfügbar machen und gemeinsam in einem Netzwerk den Klimawandel bremsen: Das ist das Ziel des Smart Village Programms, das schon seit mehreren Jahren im Land Rheinland-Pfalz läuft und an dem sich auch Gemeinden aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich beteiligen.

So sind zum Beispiel Thalfang und Malborn an dem Programm beteiligt.

Auch in Veldenz wird das Thema groß geschrieben. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zur Bildung eines umfassenden Akteursnetzwerkes in der Angelegenheit des energetischen Sanierungsmanagements.