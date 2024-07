Gastronomie im Dorf Wirt in Veldenz ärgert sich: Ungerechte Behandlung beim Weinfest?

Es fing in der Zeit an, als nach der Pandemie die Außengastronomie wieder erlaubt war und die Leute wieder ausgehen konnten. Da hatte Alex Vermeulen die Idee, in seinem Gasthof Zur Grafschaft in Veldenz auch Außer-Haus-Verkauf aus dem Fenster heraus anzubieten. Speziell beim ersten Wein- und Heimatfest nach der Pandemie nutzte er diese Möglichkeit.