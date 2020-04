Info

Wenn Straßen in einer Gemeinde repariert werden müssen, gibt es zwei Möglichkeiten der Abrechnung: Bisher werden in vielen Orten in Rheinland-Pfalz lediglich die Anlieger der betroffenen Straße beteiligt. Sie müssen einen gewissen Anteil, der zum Beispiel anhand der Größe ihres Grundstücks berechnet wird, bezahlen. Das können durchaus mehrere Tausend Euro für ein Einfamilienhaus sein. Dabei muss berücksichtigt werden, inwieweit die Straße zum Beispiel von Ortsfremden genutzt wird. Eine weitere Variante sind die „wiederkehrenden Beiträge“. Dann werden die Ausbaugebühren auf die Anwohner des gesamten Orts verteilt. Es gibt auch eine dritte Option, die in anderen Bundesländern bereits seit Jahren eingeführt ist: Die komplette Befreiung von den Gebühren. Dann übernehmen Gemeinde oder Land den Ausbau komplett und finanzieren ihn über die allgemeinen Steuereinnahmen.