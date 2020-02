Kommunalpolitik : Veldenzer Rat tagt zu Straßenausbau

Veldenz (red) Nach einer Einwohnerfragestunde geht es in der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats Veldenz um den Haushaltsplan für das Jahr 2020. Weitere Themen im öffentlichen Teil der Sitzung, die am Dienstag, 18. Februar, um 18 Uhr im Rathaus Veldenz beginnt, sind der Ausbau des Sonnenwegs, Information zum Gästebeitrag, die Teilnahme an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, die Kostenbeteiligung der Gemeine am Ausbau der K 88 mit einer Asphaltdecke, die Zustimmung zu einem Bauantrag für den Umbau eines Nebengebäudes zum Wohngebäude, sowie Anfragen und Mitteilungen.