Kommunalpolitik : Vera Höfner ist neue Vorsteherin des Zweckverbandes Erbeskopf

Hilscheid Vera Höfner ist die neue Vorsteherin des Zweckverbandes Erbeskopf. Dieser ist weiter hoch verschuldet.

Höfner bedankte sich bei den Mitgliedern des Gremiums für das in sie gesetzte Vertrauen und bei Andreas Hackethal, Bürgermeister der Gemeinde Morbach und stellvertretender Verbandsvorsteher, der in der Zwischenzeit die Amtsgeschäfte geführt hatte. Hacke­thal, der Höfner auch vereidigte, habe eine „turbulente Zeit“ erlebt. Schließlich waren in die Zeit auch die Verhandlungen mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald wegen der Übergabe des Hunsrückhauses gefallen.

Im Fokus der Sitzung stand der Haushalt 2020, dem ersten Jahr nach der Veräußerung des Hunsrückhauses an das Land für einen symbolischen Wert von einem Euro. Im Haushaltsentwurf 2020 ist, wie Hermann Barten von der VG Thalfang vortrug, ein Jahresüberschuss von 18 910 vorgesehen. Die Verbandsumlage liege mit 391 870 Euro ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (395 730 Euro) – und das, obwohl 2019 durch den Eigentumsübergang des Hunsrückhauses noch außerordentliche Abschreibungen veranschlagt waren, die 2020 nicht mehr enthalten seien. So steht es jedenfalls im später einstimmig verabschiedeten Haushaltsentwurf. Prägend, so führte Barten aus, seien für das aktuell laufende Jahr zwei andere Faktoren: In den gewinnorientierten Bereichen Wintersport und Bistro im Hunsrückhaus werde im Vorjahresvergleich mit deutlichen Verschlechterungen gerechnet: Der Wintersport ist mit einem Minus von 181 313 Euro (Vorjahr -138 326) veranschlagt. Das sei der Witterung geschuldet. Im Jahr 2020 gab es bislang genau einen einzigen Skitag am 29. Februar.