Kommunalpolitik : Vera Höfner kandidiert als Bürgermeisterin für die VG Thalfang

Vera Höfner tritt bei der Bürgermeister-Wahl in der VG Thalfang am Erbeskopf an. Foto: TV/F64 Wolfgang Claus

Thalfang (red/will) Die Erste Beigeordnete der VG Thalfang am Erbeskopf, Vera Höfner (CDU), kandidiert für den Posten des Bürgermeisters der VG. Die Christdemokratin führ derzeit die Geschäfte in der Verbandsgemeinde, die nach der Pensionierung von Marc Hüllenkremer ohne Bürgermeister ist (der TV berichtete).

Der CDU-Gemeindeverband nominierte Höfner einstimmig, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie habe sich als langjährige Kommunalpolitikerin in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf bis hin zur Ersten Beigeordneten fachlich bewiesen, heißt es darin weiter.Seit August 2019 führe Höfner verantwortungsvoll und engagiert die Amtsgeschäfte. Die Nähe zu den Bürgern sowie den Gemeinderäten liege ihr hierbei besonders am Herzen. Ihre Anliegen zu hören, zu verstehen und in ihre tägliche Arbeit als Erste Beigeordnete einfließen zu lassen sei für Vera Höfner selbstverständlich. Fokussiert richte sie ihr Handeln auf die kommunale Daseinsvorsorge und den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur aus. Zudem führe sie aktiv die Gespräche zur Kommunal- und Verwaltungsreform weiter, mit dem Ziel, dass die Ortsgemeinden auf freiwilliger Basis in zukunftsfähige Strukturen wechseln könnten. Sie fordere eine klare Entwicklung der Reform von Seiten der Landesregierung in Mainz.