Bernkastel-Wittlich : Bauern finden Frau: Vera Steinmetz ist neue Chefin des Bauern und Winzerverbands

Bernkastel-Wittlich Der Kreisbauern- und Winzerverband Bernkastel-Wittlich hat bei seiner Delegiertentagung in Platten einen neuen, deutlich verjüngten Kreisvorstand gewählt. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Kreisverbands sitzt nun eine Frau auf dem Chefsessel.

In ihrer ersten Rede als neue Kreisvorsitzende merkte Steinmetz an, dass der Kreisverband auch künftig als Korrektiv auf Fehlentwicklungen in der Agrarpolitik hindeuten wolle. „Wir möchten nicht nur Probleme benennen, sondern haben auch den Anspruch, praxisgerechte Lösungen vorzuschlagen“, so Steinmetz. Ferner wolle man die Verbandsentwicklung aufgreifen, die Öffentlichkeitsarbeit stärken und den Dialog mit Politik, Gesellschaft und Wirtschaft weiter intensivieren. Landwirte und Winzer seien tragende Säulen der Gesellschaft. Landwirte seien besonders in Krisen wie der Hochwasserkatastrophe immer einsatzbereit und würden unbürokratisch mit anpacken. „Wir stehen auch jetzt in Zeiten eines Krieges in Europa zu unserer Verantwortung für Versorgungssicherheit mit gesunden und hochwertigen Lebensmitteln. Wir brauchen aber auch eine Politik, die uns unterstützt, uns unternehmerische Freiheiten lässt und es uns ermöglicht, ein auskömmliches Einkommen zu erzielen“, sagt die neue Vorsitzende.