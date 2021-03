Beruf : Verabschiedung in den Ruhestand

Verabschiedung in den Ruhestand

Verabschiedung von JVI Udo Neuwinger in den Ruhestand Foto: TV/Marcus Diedrich

Wittlich (red) In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich wurde Justizvollzugsinspektor Udo Neuwinger nach fast 40 Dienstjahren von Anstaltsleiter Dr. Jörn Patzak, dem Vorsitzenden des Personalrats Stefan Wagner und der Gleichstellungsbeauftragten Andrea Franzen in den Ruhestand verabschiedet.

Udo Neuwinger begann nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Maschinenschlosser und einem Dienst als Zeitsoldat bei der Bundeswehr im Jahr 1985 seine Laufbahn als Vollzugsbeamter in der JVA Wittlich. Er war im Laufe der Jahre im Abteilungsdienst und in verschiedenen Arbeitsbetrieben eingesetzt, insbesondere in der Schlosserei. Zuletzt war Neuwinger für die Aufsicht der Gefangenen zuständig, die sich um die Pflege der Außenanlage kümmern. Außerdem übernahm er als Schlüsselbeamter die Wartung der Schlüsselanlage der JVA.