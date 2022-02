Kommunalpolitik : Verärgerung nach Haushaltsrede von Bündnis 90/Die Grünen im Traben-Trarbacher Stadtrat

Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Traben-Trarbachs Stadt­oberhaupt Patrice Langer akzeptiert den Dank für seine Arbeit nicht und erwartet eine Entschuldigung.

Wohl selten erlebt man Bürgermeister und Beigeordnete so erzürnt wie in der jüngsten Sitzung des Traben-Trarbacher Stadtrats. „Bei der Kritik kann ich einen Dank für meine Arbeit nicht akzeptieren“, sagt Stadtbürgermeister Patrice Langer. In drei Jahren laufe seine Amtsperiode aus, dann „können Sie das alles besser machen“, sagt er in Richtung der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. Seit 30 Jahren sei er jetzt in der Lokalpolitik tätig, sagt der Beigeordnete Erwin Haussmann, aber „so eine Haushaltsrede habe ich noch nie gehört.“ Cora Ehses von der SPD sagt, es sei eine gute und produktive Zusammenarbeit und Stimmung im Stadtrat, die man „mit so etwas“ nicht zerstören solle. Und beim Beigeordneten Hajo Weinmann ist der Zorn auch im weiteren Verlauf der Sitzung noch nicht verraucht, als er sagt: „Ich könnte meine Zeit anders nutzen als so einen Blödsinn zu hören.“

Was war passiert? Anlass für den Zorn von Bürgermeister Langer, seinen Beigeordneten und weiteren Mitgliedern des Stadtrats ist die Haushaltsrede von Bündnis 90/Die Grünen, die von Ruth Madré-Dedenbach vorgetragen wird. Sie wirft dem Stadtvorstand in Person von Bürgermeister Langer und den drei Beigeordneten vor, dass diese zwar immer beklagten, dass sich so wenige Bürger an der Politik beteiligten, diesen aber das Gefühl vermittelten, dass zu viel Partizipation nicht gewollt sei. „Selbst als Ratsmitglied fühle ich mich nicht immer mitgenommen“, sagt Madré-Dedenbach. Ratsmitglieder müssten für ihre gewissenhaften Entscheidungen immer rechtzeitig und ausführlich informiert werden. „Das findet leider in dieser Form bei uns nicht statt“, sagt sie. „Der Stadtvorstand muss endlich begreifen, dass ein konstruktives und transparentes Miteinander im Rat, aber auch eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung nur Vorteile hat.“

Auch am Tag darauf ist Langer aufgrund der vorgebrachten Vorwürfe noch aufgebracht. „Ich erwarte von der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine Entschuldigung gegenüber mir und meinen Beigeordneten“, sagt er. Zu Beginn der Haushaltsreden ist es auch schon kritisch zugegangen. Allerdings in Richtung Kreisverwaltung und Land. Langer fordert vom Land, ausreichend finanzielle Mittel für die anstehenden Aufgaben zur Verfügung zu erhalten. „Es ist Zeit, dass wir wieder mehr Luft zum Atmen bekommen“, sagt er. Beim Kreis kritisiert er, dass dieser die Umlage für die „schwächsten Mitglieder seiner kommunalen Familie“ unverändert auf 46,6 Prozent belässt, laut Langer die höchste Kreisumlage in Rheinland-Pfalz. „Ich hätte mir ein Zeichen der Solidarität, der Wertschätzung gewünscht von unserem Kreis und den dort vertretenen Parteien“, sagt der Stadtbürgermeister. Die Kreis- und VG-Umlagen fräßen mehr als die Hälfte der Finanzmittel auf. Der Ergebnishaushalt sei mit 602.100 Euro im positiven Bereich, Während der Finanzhaushalt ein Minus von rund 1,75 Millionen Euro aufweise.