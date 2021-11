Einzelhandel : Shopping-Erlebnisse zwischen Kunst und Tradition

Angelika Willmroth, Vorsitzende von Kunst an Hecken und Zäunen, spricht bei der Vernissage. Foto: Christoph Strouvelle

Wittlich/Bernkastel-Kues Bernkastel-Kues hat an diesem Wochenende auf seinen traditionellen Mantelsonntag gesetzt. In Wittlich schmückte Kunst die Geschäfte. Und so mancher Besucher war überrascht von graffiti-­ähnlichen Markierungen auf den Straßen.

Gleich zwei Einkaufsstädte haben an diesem Wochenende mit einem verkaufs­offenen Sonntag um die Gunst der Kunden geworben – mit ganz unterschiedlichen Konzepten.

Da ist einmal die Kreisstadt Wittlich, die auf eine Kombination von Kunst und Erlebniseinkauf setzt. Gleich 21 Künstler des Vereins „Kunst an Hecken und Zäunen“ haben in 18 Geschäften ihre Skulpturen, Bilder und Schmuckstücke ausgestellt. „Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, das mit Stadt­marketing Wittlich gemeinsam umzusetzen“, sagt die Vorsitzende Angelika Willmroth. „Wir bieten damit eine begehbare und erlebbare Ausstellung“, sagt Claudia Jacoby, Vorsitzende von Stadt­marketing Wittlich. Dabei trotzen die Wittlicher laut Joachim Roden­kirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich, einem bundesweiten Trend: Überall seien Kultur­veranstaltungen schwächer besucht. Doch in Wittlich versammelten sich deshalb Leute. Es sei eine „kulturell pulsierende Stadt“.

Kunden bummeln am verkaufsoffenen Sonntag durch Bernkastel-Kues. Foto: Christoph Strouvelle

Dass Kultur auch aufrüttelt, haben die Besucher des Wittlicher verkaufsoffenen Sonntags zudem unter ihren Füßen erleben können. Viele haben über die farbigen Markierungen in der Burgstraße und auf dem Marktplatz gerätselt, die über Nacht dorthin gekommen sind: Sind es Graffiti-Schmierereien, oder steht es mit „Kunst an Hecken und Zäunen“ in Verbindung? Nichts von allem, sagt ein Polizei­beamter, der vor Ort prüft, ob es sich um Sach­beschädigung handelt. Die Markierungen sind mit Kreide­spray aufgebracht, das sich beim ersten Regen wieder weg­wäscht. Die Aktion sei im Vorfeld von der Stadt genehmigt worden. Aufgezeichnet haben das Projekt namens „Invisible Dances“ vier Tänzer rund um die aus Wittlich stammende Choreografin Elisabeth Schilling. Das Entstehungs­video dazu ist ersichtlich bei Facebook, beispielsweise in der Gruppe „Wittlich – Grailich schien“.

Aktionen, Kunst und Gelegenheit zum Schaufensterbummel gab es am verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich. Die abwaschbaren Farbsymbole auf dem Pflaster sind Teil eines Projekts namens „Invisible Dances“. Foto: Christoph Strouvelle

Doch wie ist der verkaufs­offene Sonntag selbst gelaufen? Beim Start um 13 Uhr sind nicht allzu viele Kunden in der Stadt unterwegs, der Parkplatz zwischen Busbahnhof und Stadthaus ist kurz vor 14 Uhr vielleicht zu einem Viertel gefüllt. Doch die Kunden, die unterwegs sind, stöbern in den Geschäften. „Ein verkaufsoffener Sonntag ist in dieser Zeit immer wichtig“, sagt Jacoby. Wittlich könne sich so als attraktiver Standort präsentieren, der den Kunden auch Erlebnis biete. „Wir müssen alles tun um diesen zu stärken“, sagt sie. Schadet es denn nicht, wenn Bernkastel-Kues und Wittlich parallel einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten? „Nein. Wir müssen uns mit dieser tollen Aktion nicht verstecken“, sagt sie.

Wie sieht es denn in Bernkastel-Kues aus? Um 14.30 Uhr scheint die Stadt voller zu sein, aber: Es ist ja auch deutlich später als beim Besuch in der Kreisstadt. An der Mosel ist es der typische Mantelsonntag, ein Einkaufstag mit Geschichte, denn einst haben sich die Winzer und ihre Helfer nach der Wein­lese mit Winter­sachen eingedeckt. Auch, wenn es weniger Erntehelfer als früher sind, die in der Stadt unterwegs sind: In den Kleidergeschäften herrscht Andrang. Erst sei im Damengeschäft auf der Kueser Seite starker Betrieb gewesen, sagt Viktor Hees vom Modehaus Hees, anschließend sei auch das Herrenhaus am Marktplatz gut besucht worden. Dort bildet sich zwischenzeitlich an der Kasse eine große Schlange. „Das hier ist der klassische Mantelsonntag“, sagt er. In der Tat stellt er ein starkes Jacken- und Mantelgeschäft fest.

Die abwaschbaren Farbsymbole auf dem Pflaster in Wittlichs Innenstadt sind Teil eines Projekts namens „Invisible Dances“. Foto: Christoph Strouvelle

„Zuerst war das Geschäft verhalten, dann kam ein Ansturm“, sagt Jutta Heil von Laufwerk Bernkastel am Karlsplatz. „Es wird viel geschaut, aber auch gekauft“, sagt sie. Dazu kommt das vorweihnachtliche Flair, denn am Marktplatz ist bereits der Adventskalender installiert, und in der Altstadt sorgen die ersten Hütten, die allerdings noch geschlossen sind, für einen vorweihnachtlichen Touch.