Autorenlesung : Mit Doc Caro durch Höhen und Tiefen

Klausen Als „Doc Caro“ folgen ihr Hunderttausende in den sozialen Netzwerken: Ernstes und Skurriles aus dem Arbeitsalltag einer Notärztin erzählte Carola Holzner in Klausen.

„Alles gelogen“, sagt Doc Caro über Arztserien im Fernsehen. „Ich selbst bin auch darauf reingefallen, auf Chefärzte in weißen Kitteln und mit goldenen Manschettenknöpfen. Aber in Wahrheit sieht es anders aus, man bewegt sich zwischen aus Zeitmangel überforderten Pflege­kräften und schlecht gelaunten Assistenz­ärzten.“ Sie selbst fragt sich oft, wie sie damals – in ihren ersten Tagen als Ärztin – überlebt hat. Aber vor allem, wie ihre Patienten überlebt haben. „Wann entscheidet man sich bewusst für diesen Beruf, trotz Erschöpfung oder posttraumatischen Belastungsstörungen?“, fragt sie und beantwortet für sich, dass sie das Leben liebe und dankbar dafür sei, Ärztin zu sein. Eines ihrer schlimmsten Erlebnisse war der Tod eines Kollegen, der zuvor einen Unfall hatte. „Wir konnten ihm nicht helfen, weil wir nicht an ihn rankamen. Das war für mich sehr schlimm, weil es ein eigener Kollege war, seine Überlebenschancen sehr schlecht waren und ich wusste, dass ich die letzte Person in seinem Leben sein würde, zu der er noch etwas sagt.“ Sie ergänzt: „Es hat mich viele Tränen und Schweiß gekostet, die Geschichte für mein Buch aufzuschreiben, aber ich kann sie bis heute nicht lesen.“

Eine weitere Geschichte, von der Doc Caro nicht so recht wusste, ob man aus ihr in einer Kirche vorlesen könne, war die eines besonderen Spiele­abends. Ein homosexuelles Paar hatte seinen Fetisch in Lack und Leder in einer schwarz gestalteten Wohnung ausgelebt, einander unter Drogen gewürgt. Dabei ist einer der Herren ohnmächtig geblieben. Insgesamt war das eine sehr skurrile Situation, sowohl für das Rettungsteam als auch für Polizisten, die ebenfalls alarmiert worden waren. „Also man glaubt nicht, was sich hinter mancher Fassade in einem Mietshaus in einer ruhigen Wohngegend, mit Hüpfkästchen vor der Tür so alles abspielen kann“, sagte Holzner.