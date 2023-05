Veranstaltung Wasserflugzeuge und Rennboote auf dem Stausee Biersdorf

Am Wochenende war der Bitburger Stausee bei Biersdorf Treffpunkt für Modellbauer aus ganz Deutschland. Um die 50 Teilnehmer kamen mit ihren Wasserflugzeug- und Bootsmodellen, um auf und über dem Gewässer ihre Runden zu drehen. Neben den Teilnehmern waren es die vielen Besucher der Gastronomie am Ausflugslokal, die sich auf der Terrasse und den Stufen zum See das Spektakel angesehen haben. Dabei lag die besondere Kunst meist darin, die Flugzeugmodelle zu starten und vor allem, sicher auf dem Wasser zu landen. Das war wegen der doch ziemlich starken Böen nicht so einfach. Die Rennboote flitzten mit bis zu 160 km/h über den See, und alle hatten ihren Spaß.

Foto: Hoeser Rudolf