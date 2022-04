Gesetz : Von vier Zelten bleiben drei übrig: Diese Großveranstaltungen im Kreis Bernkastel-Wittlich finden 2022 statt

Mü Ob Mülheimer Markt, Zeltinger Weinkirmes oder Harley-Treffen in Ürzig: Kein Fest soll aus Sicherheitsaspekten ausfallen, hieß es bei einem Infoabend in Piesport. Eine Ausnahme gibt es aber aus anderen Gründen doch.

Der Mülheimer Markt ist das einzige Weinfest in der Region, das mitten in der Woche (dienstags bis donnerstags) über die Bühne geht. Nach der von Corona erzwungenen Pause läuft er dieses Jahr vom 2. bis 4. August. Nach Gesprächen mit dem Vereinsring, der das Festzelt betreibt, gebe es ein Programm wie vor Corona, sagt Ortsbürgermeister Friedhelm Leimbrock. Dazu gehöre auch der große Festumzug am Mittwochnachmittag: Eine Änderung könnte es geben. Die Marktstraße, in der das Feuerwehrhaus liegt und in der bisher Marktstände aufgebaut sind, muss wahrscheinlich frei bleiben. Leimbrock hat beim Feuerwehrjubiläum vor ein paar Tagen festgestellt: „Die Menschen wollen wieder raus.“