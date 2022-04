Kreis Bernkastel-Wittlich : Gesetzliche Auflagen für öffentliche Feste - Was das Ordnungsamt den Veranstaltern mitteilt

Piesport/Bernkastel-Kues Corona hat viele Feste zwei Jahre auf Eis gelegt. Kaum ist Licht am Horizont, sorgt ein neues Gesetz zur Sicherheit für Verunsicherung bei den Veranstaltern im Kreis Bernkastel-Wittlich. Die zuständige Behörde klärt auf und will Organisatoren beruhigen.

Doch es gibt ein Problem: den Paragrafen 26 des rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Durch ihn ergeben sich, wie mehrfach berichtet, Neuerungen bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Hintergrund sind unter anderem schwere Unglücke wie die Massenpanik bei der Love Parade im Jahr 2010 in Duisburg und diverse Amokfahrten, wie die am 1. Dezember 2020 in Trier.

Der Stellenwert der Thematik wird bei einem Informationsabend der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues in der Moseltalhalle in Piesport deutlich. Etwa 150 Menschen sind gekommen und hoffen auf Klarheit und Sicherheit. Leo Wächter, Bürgermeister der VG, nimmt gleich zu Beginn eine mögliche Schärfe aus der Diskussion. „Es gibt gewisse Verunsicherungen, aber sie sind im Großen und Ganzen unbegründet“, sagt er. In der Region seien nur die zwei herausragenden Großveranstaltungen richtig von dem neuen Gesetz betroffen: das Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues und die Säubrennerkirmes in Wittlich. Dazu gebe es auch Treffen im engeren Kreis.