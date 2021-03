Kirche : Veranstaltungen zum Thema Klimawandel

Bernkastel-Wittlich Zu zahlreichen Veranstaltungen der Reihe „Klimawandel und wir“ laden das Klimaschutzmanagement und der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung des Bistums Trier noch bis 27. Juni ein.

Die Reihe soll aufzeigen, wie Klimaschutz funktioniert und warum er so dringend ist. Sie möchte spirituelle Impulse setzen und den gesellschaftlichen Zusammenhang ergründen. Über allem steht die Frage, was bedeuten die Erkenntnisse für jeden persönlich, aber auch für das Bistum Trier? Wie kann unser Handeln besser werden? Eine Reihe von Online-Terminen macht den Anfang, ab April sind dann auch Termine an verschiedenen Orten des Bistums geplant, meist im Freien.