(red) Der Selbsthilfeverein Autismus Trier organisiert anlässlich seines 30-jährigen Bestehens eine Veranstaltungsreihe. Bei allen Aktionen werden Vereinsmitglieder vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag, 2. April (Welt-Autismus-Tag) von 11 bis 16 Uhr mit einem Info-Stand auf dem Trierer Hauptmarkt. Im Kino Heimat in Morbach wird am Dienstag, 2. April, ab 19 Uhr der Film „Im Weltraum gibt es keine Gefühle“ gezeigt. Am Samstag, 25. Mai, ab 14 Uhr ist Dr. Christine Preißmann im Trierer Frankenturm zu Gast. Die Ärztin und Buchautorin, die selber Asperger-Autistin ist, spricht zum Thema „Glück, Lebenszufriedenheit und Gesundheit für autistische Menschen“. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Spenden sind erwünscht. Weitere Informationen unter der E-Mail selbsthilfe@autismus-trier.de oder unter Telefon 0651/60344132.